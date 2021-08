LIVE: Verschaeren verdubbelt de score, Anderlecht op weg naar vlotte zege

82' tweede helft, minuut 82. Dit keer verkoopt Mychajlitsjenko zijn tegenstander een beuk(je). De wedstrijd die eigenlijk nooit een wedstrijd was, kabbelt naar het einde. Anderlecht is oppermachtig tegen Laçi. . Dit keer verkoopt Mychajlitsjenko zijn tegenstander een beuk(je). De wedstrijd die eigenlijk nooit een wedstrijd was, kabbelt naar het einde. Anderlecht is oppermachtig tegen Laçi.

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Anderlecht, Mustapha Bundu erin, Anouar Ait El Hadj eruit wissel Anouar Ait El Hadj Mustapha Bundu

79' tweede helft, minuut 79. Bundu krijgt nog wat speelminuten van Kompany, El Hadj die best goed speelde gaat naar de kant.

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Laçi, Klinti Qato erin, Ilaz Zylfiu eruit wissel Ilaz Zylfiu Klinti Qato

75' tweede helft, minuut 75. Vitesse staat na een half uur voetballen met 0-1 voor bij Dundalk na een doelpunt van Matus Bero. Op dit moment trekt Anderlecht in de laatste voorronde dus naar Arnhem. De heenmatch tegen Dundalk eindigde op 2-2.

75' tweede helft, minuut 75. Het publiek geniet en laat dat duidelijk merken, de sfeer zit goed in het Lotto Park. Amuzu breekt nog eens door op rechts, maar een Albanees been kan nog net vermijden dat Thelin er 3-0 van maakt.

72' tweede helft, minuut 72.

72' tweede helft, minuut 72. Boeken toe! Verschaeren met de 2-0. De bezoekers zaten wat beter in de wedstrijd, maar Anderlecht maakt het definitief af. Cullen die bezig is aan een uitstekende partij steekt Verschaeren diep die Sherri voorbij loopt en de 2-0 in het lege doel schuift.



72' Yari Verschaeren (Anderlecht) scoort. Het staat 2 - 0. tweede helft, minuut 72. Doelpunt voor Anderlecht Yari Verschaeren (Anderlecht) scoort. Het staat 2 - 0.

72' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 72 door Yari Verschaeren van Anderlecht. 2, 0. goal Anderlecht Laçi 83' 2 0

70' tweede helft, minuut 70. Velija heeft even wat verzorging nodig, maar kan toch terugkeren tussen de lijnen. Het was even schrikken want de linksback van Laçi bleven even roerloos liggen.

70' Gele kaart voor Wesley Hoedt van Anderlecht tijdens tweede helft, minuut 70 Wesley Hoedt Anderlecht

69' Onnodige actie Hoedt. Hoedt plant zijn elleboog tegen het hoofd van Velija. De verdediger gaat knock-out tegen de grond, Hoedt krijgt zeer terecht geel. tweede helft, minuut 69.

66' tweede helft, minuut 66. Kans Laçi. Laçi toont net wat meer in de tweede helft. Guindo duikt de diepte in en kan ook besluiten, maar Hoedt is net op tijd terug om af te blokken. Paars-wit moet toch oppassen.

65' tweede helft, minuut 65.

62' tweede helft, minuut 62. Shehu draait even met bijzonder veel flair weg bij Kana en Cullen. Zijn ploegmaats breien hier geen vervolg aan en spelen de bal meteen weer kwijt.

62' tweede helft, minuut 62. Thelin voorlangs. Isaac Thelin kent als aanspeelpunt geen makkelijke partij. Amuzu gooit nog eens een voorzet in het pak, Thelin kopt voorlangs.

61' tweede helft, minuut 61. De wissel van Raman lijkt een bevrijding voor Laçi. Een schuiver van Zylfiu gaat een half metertje naast. Anderlecht moet toch eventjes terug.

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Laçi, Renato Ziko erin, Ilirid Ademi eruit wissel Ilirid Ademi Renato Ziko