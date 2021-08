Late tegentreffer is klein smetje op Europese overwinning van Anderlecht

Anderlecht - Laçi in een notendop:

Amuzu bekroont sterke eerste helft Anderlecht

Met een 0-3-bonus uit Albanië op zak kon Anderlecht zonder enige druk toeleven naar de terugwedstrijd in de 3e voorronde van de Conference League. Paars-wit was in de aanvangsfase de betere ploeg, maar echt kansen leverde dat nog niet op.

Na een kwartiertje dook Raman een eerste keer op voor het doel van Laçi, de aanvaller mikte vanuit een scherpe hoek op Sherri. Diezelfde Raman had daarvoor ook al de eerste kans net over gekopt.

Voorbij het half uur had Anderlecht dan toch een verdiende voorsprong beet. Smaakmaker Raman toonde zich bijzonder balvast en vond Thelin met een geweldige doorsteekpass. De Zweed struikelde, maar kreeg de bal toch nog tot bij Amuzu die er 1-0 van maakte.

In het slot van de eerste helft viel er niet al te veel meer te beleven. Laçi liep achter een ongrijpbare bal, de Anderlecht-fans genoten in hun ondergaande zomerzonnetje.