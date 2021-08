LIVE: Refaelov strooit met assists op hoekschoppen

Anderlecht dwingt een zoveelste hoekschop af en het is weer bingo. Refaelov is weer de aangever, Hoedt knikt zuiver binnen: 0-2.

eerste helft, minuut 42. Weer een goal op corner! Anderlecht dwingt een zoveelste hoekschop af en het is weer bingo. Refaelov is weer de aangever, Hoedt knikt zuiver binnen: 0-2. .

eerste helft, minuut 41. Verschaeren laat het beste van zichzelf zien in deze frisse combinatie. Het een-tweetje met Refaelov was misschien net te ambitieus. .

eerste helft, minuut 36. Gomez heeft diepgang in zijn spel en maakt veel meters in deze eerste helft, maar zijn voorzetten laten te vaak te wensen over. .

eerste helft, minuut 34. Anderlecht heeft de touwtjes nu toch strakker in handen. Al worden we al bijna ingehaald: Lushkja knalt met zijn linker slechts een metertje over. Het thuispubliek werd er wild van. .

eerste helft, minuut 28. Het was eigenlijk de eerste bal van paars-wit tussen de palen. Deze treffer kan RSCA een duwtje in de rug geven. Het belang van een uitdoelpunt is uitgevlakt, dat weet u, maar het is wel een opsteker na een moeizaam halfuur. .