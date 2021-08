Lior Refaelov dirigeert Anderlecht naar royale overwinning tegen Laçi

Anderlecht beperkte zich aanvankelijk tot het klassieke rondtikken zonder al te veel diepgang, maar net voor het halfuur viel de 0-1 toch uit de lucht.

RSCA had al een pakje corners verzameld en Refaelov - voor het eerst in de basis - schilderde een van die stilstaande fases tot bij Delcroix, die de 0-1 in doel verlengde.

Er verdween wat druk van de ketel en vlak voor de rust zat Anderlecht helemaal op rozen. Refaelov was weer de aangever, Hoedt knikte zijn eerste goal voor zijn nieuwe werkgever binnen.

Na de pauze bewees Laçi nog eens dat het eigenlijk geen waardemeter genoemd mag worden.

Toen RSCA zich toch op nonchalance liet betrappen en de missers opstapelde, ontpopte Refaelov zich helemaal tot man van de match. Met een droge knal legde hij de 0-3-eindstand vast.

0-3 en geen 0-4 aangezien debutant Zirkzee nog een wenkende kans te laconiek afwerkte. De return van volgende week donderdag is evenwel een formaliteit.