Anderlecht keert met Refaelov en Olsson terug in Europa

17:45 vooraf, 17 uur 45. Opstelling Anderlecht. Vincent Kompany heeft zijn elftal vrijgegeven: Murillo, Ashimeru en Amuzu verdwijnen uit de ploeg, Sardella, Olsson en Refaelov maken hun intrede. Aanwinst Zirkzee staat niet in de basis. . Opstelling Anderlecht Vincent Kompany heeft zijn elftal vrijgegeven: Murillo, Ashimeru en Amuzu verdwijnen uit de ploeg, Sardella, Olsson en Refaelov maken hun intrede. Aanwinst Zirkzee staat niet in de basis.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Het belang van deze wedstrijd in de Conference League is even groot voor Anderlecht als het belang van de volgende JPL-match. Vincent Kompany . Het belang van deze wedstrijd in de Conference League is even groot voor Anderlecht als het belang van de volgende JPL-match Vincent Kompany

Laçi is vaste klant in voorrondes Europa League. Geen zorgen als de ploeg Laçi niet meteen een belletje doet rinkelen. De voorbije 10 jaar was de Albanese formatie vaak van de partij in de voorrondes van de Europa League, maar verder dan de 2e voorronde geraakte Laçi nooit. In de voorrondes van de Conference League elimineerde Laçi achtereenvolgens Podgorica uit Montenegro en Universitatea Craiova uit Roemenië. "In de voorbije 180 minuten tegen Craiova heeft Laçi heel laag verdedigd en op de counter gespeeld. Alles viel in die match in zijn plooi voor hen", weet Kompany.



In de voorrondes van de Conference League elimineerde Laçi achtereenvolgens Podgorica uit Montenegro en Universitatea Craiova uit Roemenië.



"In de voorbije 180 minuten tegen Craiova heeft Laçi heel laag verdedigd en op de counter gespeeld. Alles viel in die match in zijn plooi voor hen", weet Kompany.



Kompany: "Europese match geeft hoop en plezier". Anderlecht-coach Vincent Kompany kijkt enorm uit naar de Europese comeback van zijn team: "We hebben moeilijke tijden meegemaakt voordat we weer Europees konden spelen", zegt Kompany tijdens zijn persbabbel. "Dit is een 1e stap en het geeft hoop en plezier." "Het is belangrijk voor Anderlecht dat we weer aanwezig zijn op het Europese toneel. Ons doel moet wel zijn om rustig op te bouwen en ons terug te werken in de allergrootste Europese competitie (de Champions League)."



"Het is belangrijk voor Anderlecht dat we weer aanwezig zijn op het Europese toneel. Ons doel moet wel zijn om rustig op te bouwen en ons terug te werken in de allergrootste Europese competitie (de Champions League)."



20:02 vooraf, 20 uur 02. Na Laçi wacht eventueel Vitesse. Als Anderlecht zich voorbij Laçi werkt, dan moet paars-wit in de volgende ronde voorbij Vitesse (Ned) of Dundalk (Ier) om een plekje te krijgen in de groepsfase van de Conference League. . Na Laçi wacht eventueel Vitesse Als Anderlecht zich voorbij Laçi werkt, dan moet paars-wit in de volgende ronde voorbij Vitesse (Ned) of Dundalk (Ier) om een plekje te krijgen in de groepsfase van de Conference League.

1e Europese match in 3 jaar. Na 2 seizoenen zonder Europees voetbal maakt Anderlecht zich klaar voor zijn 1e partij in de gloednieuwe Conference League. In de 3e voorronde wacht Laçi uit Albanië. De heenmatch is hier morgenavond live te volgen met tekstupdates.



De heenmatch is hier morgenavond live te volgen met tekstupdates.