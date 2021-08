LIVE: Slap Gent kijkt tegen dubbele achterstand aan tegen Rigas FS

Gent trekt onder een hels boegeroep de kleedkamer in. Na een slappe 1e helft kijkt de thuisploeg tegen een 0-2-achterstand aan tegen het Letse Rigas FS.

rust, 21 uur 16. RUST. Gent trekt onder een hels boegeroep de kleedkamer in. Na een slappe 1e helft kijkt de thuisploeg tegen een 0-2-achterstand aan tegen het Letse Rigas FS. .

Op slag van rust is het dan toch bijna prijs voor Gent. Ngadeu klimt het hoogst van iedereen, maar kan de hoekschop van Kums net niet kadreren. Geen aansluitingstreffer voor de thuisploeg.

eerste helft, minuut 44. Bijna Ngadeu. Op slag van rust is het dan toch bijna prijs voor Gent. Ngadeu klimt het hoogst van iedereen, maar kan de hoekschop van Kums net niet kadreren. Geen aansluitingstreffer voor de thuisploeg. .

Ook de supporters beginnen het stilaan op hun heupen te krijgen. De thuisploeg vindt maar geen gaatje in de Letse defensie en ook het tijdrekken van de bezoekers zorgt voor aardig wat frustraties.

eerste helft, minuut 40. Morrende Fans. Ook de supporters beginnen het stilaan op hun heupen te krijgen. De thuisploeg vindt maar geen gaatje in de Letse defensie en ook het tijdrekken van de bezoekers zorgt voor aardig wat frustraties. .

38'

eerste helft, minuut 38. Kums over. Als het niet in de combinatie wil lukken, probeer ik het maar eens vanop afstand moet Sven Kums denken. De Gentse kapitein probeert de Letse doelman vanaf de rand van de zestien te grazen te nemen, maar ziet zijn schot uiteindelijk nog redelijk hoog over vliegen. .