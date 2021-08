Gent begint met Kums, maar zonder Odjidja tegen Rigas FS

19:34 vooraf, 19 uur 34. We willen een goed resultaat neerzetten, zeker omdat we thuis spelen. Andrew Hjulsager. We willen een goed resultaat neerzetten, zeker omdat we thuis spelen. Andrew Hjulsager

19:23 vooraf, 19 uur 23. 3 wijzigingen bij Gent. In vergelijking met het 2-2-gelijkspel tegen Beerschot voert Gent-coach Hein Vanhaezebrouck 3 wijzigingen door in zijn basiself. Achterin neemt Okumu de plaats in van Hanche-Olsen, terwijl De Sart en Odjidja plaats moeten ruimen voor Kums en Oladoye. . 3 wijzigingen bij Gent In vergelijking met het 2-2-gelijkspel tegen Beerschot voert Gent-coach Hein Vanhaezebrouck 3 wijzigingen door in zijn basiself. Achterin neemt Okumu de plaats in van Hanche-Olsen, terwijl De Sart en Odjidja plaats moeten ruimen voor Kums en Oladoye.

19:17 De basiself van AA Gent. vooraf, 19 uur 17. De basiself van AA Gent.

16:27 vooraf, 16 uur 27. Hopelijk kunnen we onze fans nog eens plezieren zoals tijdens de vorige Europese thuismatch tegen Valerenga. RFS is een ploeg die beschikt over heel wat grote spelers. Wij hebben enkele video's bekeken en hebben hen grondig geanalyseerd. Het is nu aan ons om de kansen die we zullen creëren af te maken. Gent-middenvelder Hjulsager. Hopelijk kunnen we onze fans nog eens plezieren zoals tijdens de vorige Europese thuismatch tegen Valerenga. RFS is een ploeg die beschikt over heel wat grote spelers. Wij hebben enkele video's bekeken en hebben hen grondig geanalyseerd. Het is nu aan ons om de kansen die we zullen creëren af te maken. Gent-middenvelder Hjulsager

16:26 vooraf, 16 uur 26. In onze laatste wedstrijd, thuis tegen Beerschot, hadden we zeer goede momenten maar die wisselden we spijtig genoeg af met mindere. Hopelijk slagen we er morgen in enkel de goede momenten over te houden gedurende de gehele wedstrijd. Gent-middenvelder Andrew Hjulsager. In onze laatste wedstrijd, thuis tegen Beerschot, hadden we zeer goede momenten maar die wisselden we spijtig genoeg af met mindere. Hopelijk slagen we er morgen in enkel de goede momenten over te houden gedurende de gehele wedstrijd Gent-middenvelder Andrew Hjulsager

16:24 vooraf, 16 uur 24. AA Gent neemt het op tegen FK RFS, een team dat nog niet al te veel prijzen heeft en wat in de schaduw staat van stadsgenoot Riga FC. FK RFS staat momenteel wel op kop in de eigen competitie. "We willen een zeer goed resultaat, zeker thuis in onze eigen Ghelamco Arena. Ik wil dat we met een goede uitgangspositie naar Letland kunnen trekken", vertelde Gent-sterkhouder Andrew Hjulsager. . AA Gent neemt het op tegen FK RFS, een team dat nog niet al te veel prijzen heeft en wat in de schaduw staat van stadsgenoot Riga FC. FK RFS staat momenteel wel op kop in de eigen competitie. "We willen een zeer goed resultaat, zeker thuis in onze eigen Ghelamco Arena. Ik wil dat we met een goede uitgangspositie naar Letland kunnen trekken", vertelde Gent-sterkhouder Andrew Hjulsager.



16:21 vooraf, 16 uur 21. Hij is vertrokken en heeft geld opgebracht. Hij is hier een topspits geworden. Dat heeft hij ook aan zichzelf te danken. We zijn al een tijdje op zoek naar een vervanger, maar dat kost tijd. Wie ik graag zou hebben als vervanger? Lewandowski, maar dat zal niet lukken. Vanhaezebrouck over het vertrek van Jaremtsjoek. Hij is vertrokken en heeft geld opgebracht. Hij is hier een topspits geworden. Dat heeft hij ook aan zichzelf te danken. We zijn al een tijdje op zoek naar een vervanger, maar dat kost tijd. Wie ik graag zou hebben als vervanger? Lewandowski, maar dat zal niet lukken. Vanhaezebrouck over het vertrek van Jaremtsjoek

16:20 vooraf, 16 uur 20. Onze Letse tegenstander heeft bijzonder veel gestalte en dat spelen ze graag uit. Maar wij zetten daar wel iets tegenover. Ik ben nog nooit tegen een Letse ploeg uitgekomen. Hun team is echter een samenraapsel van heel wat nationaliteiten. We zullen zien. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. Onze Letse tegenstander heeft bijzonder veel gestalte en dat spelen ze graag uit. Maar wij zetten daar wel iets tegenover. Ik ben nog nooit tegen een Letse ploeg uitgekomen. Hun team is echter een samenraapsel van heel wat nationaliteiten. We zullen zien. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck

16:16 vooraf, 16 uur 16. AA Gent op zoek naar eerherstel. Na de 4-0-thuiszege tegen Valerenga (Noo) begon KAA Gent aan zijn seizoen in een heel optimistische sfeer. Puntenverlies tegen STVV en Beerschot en in tussentijd een heel flauwe terugwedstrijd in Noorwegen hebben die sfeer al wat doen kantelen. Gent-coach Vanhaezebrouck blikte vooruit naar de confrontatie: "Er wacht ons morgen een nieuwe tegenstander. We gaan opnieuw voor een goede uitgangspositie zodat we de terugmatch rustig kunnen aanvatten. Het is afwachten wie er zal starten. Er ontbreekt enkele jongens wat frisheid." . AA Gent op zoek naar eerherstel Na de 4-0-thuiszege tegen Valerenga (Noo) begon KAA Gent aan zijn seizoen in een heel optimistische sfeer. Puntenverlies tegen STVV en Beerschot en in tussentijd een heel flauwe terugwedstrijd in Noorwegen hebben die sfeer al wat doen kantelen. Gent-coach Vanhaezebrouck blikte vooruit naar de confrontatie: "Er wacht ons morgen een nieuwe tegenstander. We gaan opnieuw voor een goede uitgangspositie zodat we de terugmatch rustig kunnen aanvatten. Het is afwachten wie er zal starten. Er ontbreekt enkele jongens wat frisheid."

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Joseph Okumu, Michael Ngadeu-Ngadjui, Bruno Godeau, Christopher Operi, Alessio Castro-Montes, Adewale Oladoye, Andrew Hjulsager, Sven Kums, Tarik Tissoudali, Gianni Bruno Opstelling KAA Gent Sinan Bolat, Joseph Okumu, Michael Ngadeu-Ngadjui, Bruno Godeau, Christopher Operi, Alessio Castro-Montes, Adewale Oladoye, Andrew Hjulsager, Sven Kums, Tarik Tissoudali, Gianni Bruno

Opstelling FK RFS. Vytautas Cerniauskas, Roberts Savalnieks, Vitalijs Jagodinskis, Ziga Lipuscek, Artur Pikk, Darko Micevski, Leonel Strumia, Tomislav Saric, Tomas Simkovic, Darko Lemajic, Emerson Santana Deocleciano Opstelling FK RFS Vytautas Cerniauskas, Roberts Savalnieks, Vitalijs Jagodinskis, Ziga Lipuscek, Artur Pikk, Darko Micevski, Leonel Strumia, Tomislav Saric, Tomas Simkovic, Darko Lemajic, Emerson Santana Deocleciano