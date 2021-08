AA Gent kan slappe start tegen Rigas nog uitwissen met bedrijvige eindsprint

Tarik Tissoudali:

"In principe was het niet moeilijk, maar we geven twee gemakkelijke goals weg. Hier moeten we gewoon winnen. We waren het betere team. We hebben het onszelf moeilijk gemaakt. Gelukkig konden we het nog een beetje rechtzetten.”



Sinan Bolat:

"Dit is frustrerend. Ik denk dat ik maar drie ballen heb gezien en twee gaan er binnen. We waren gewaarschuwd dat we moesten oppassen met hun gestalte vooraan."

"We moesten sterk beginnen, want dat hadden we gemist tegen Beerschot en toch trappen we daar weer in. We moeten nu geen excuses zoeken. We moeten snel de organisatie op puntjes zetten. Elke keer op achterstand komen en terugkomen is niet vanzelfsprekend.”