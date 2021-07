Verzekert AA Gent zich donderdag van de 3e voorronde in de Conference League?

Donderdagavond speelt AA Gent zijn terugwedstrijd in de 2e voorronde van de Conference League. Na de 4-0-overwinning in de heenwedstrijd staan de manschappen van Hein Vanhaezebrouck alvast met anderhalf been in de volgende ronde. Maakt Gent het in Noorwegen helemaal af of laten ze zich toch nog verrassen?