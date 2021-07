LIVE: Maakt hertekend Gent nog eens gehakt van Valerenga?

2' eerste helft, minuut 2.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Gent klaarde vorige week eigenlijk al de klus met een duidelijke 4-0 in de eigen Ghelamco Arena. Spartelt Valerenga nog tegen op Noors grondgebied? . Aftrap Gent klaarde vorige week eigenlijk al de klus met een duidelijke 4-0 in de eigen Ghelamco Arena. Spartelt Valerenga nog tegen op Noors grondgebied?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:53 vooraf, 18 uur 53. Vorige week nam de Kroatische scheids Zebec enkele vreemde beslissingen. De jonge Schot Robertson, die de boel vanavond moet leiden, heeft amper ervaring. Hopelijk doet hij het beter dan zijn collega. . Vorige week nam de Kroatische scheids Zebec enkele vreemde beslissingen. De jonge Schot Robertson, die de boel vanavond moet leiden, heeft amper ervaring. Hopelijk doet hij het beter dan zijn collega.

18:43 vooraf, 18 uur 43. Straks regen? Het is frisjes in Oslo, zo'n 15°C. De kans bestaat dat er tijdens de match een paar fikse buien over de Intility Arena gaan waaien. . Straks regen? Het is frisjes in Oslo, zo'n 15°C. De kans bestaat dat er tijdens de match een paar fikse buien over de Intility Arena gaan waaien.

18:36 vooraf, 18 uur 36. De tegenstander in de volgende ronde - we veronderstellen nu voor het gemak dat Gent het gewoon haalt - wordt wellicht Rigas Futbola Skola. De Letten wonnen vorige week afgetekend met 3-0 van Puskas Akademia uit Hongarije. Een uurtje na affluiten in de match van Gent weten we het zeker. . De tegenstander in de volgende ronde - we veronderstellen nu voor het gemak dat Gent het gewoon haalt - wordt wellicht Rigas Futbola Skola. De Letten wonnen vorige week afgetekend met 3-0 van Puskas Akademia uit Hongarije. Een uurtje na affluiten in de match van Gent weten we het zeker.

18:28 6-0. Dat is de ruimste Europese zege van Gent over twee wedstrijden. Ze dateert van de Intertoto Cup van 2007, tegen het Noord-Ierse Cliftonville. Foley (3), Olufadé (2) en De Beule verdeelden de goals onder elkaar. In een "echte" Europese beker is de 5-0 tegen Viitorul Constanta van vijf jaar terug het Gentse record. Toen knapten de Buffalo's al het werk al in de heenwedstrijd op. . vooraf, 18 uur 28. 6-0 Dat is de ruimste Europese zege van Gent over twee wedstrijden. Ze dateert van de Intertoto Cup van 2007, tegen het Noord-Ierse Cliftonville. Foley (3), Olufadé (2) en De Beule verdeelden de goals onder elkaar.

In een "echte" Europese beker is de 5-0 tegen Viitorul Constanta van vijf jaar terug het Gentse record. Toen knapten de Buffalo's al het werk al in de heenwedstrijd op.

18:13 vooraf, 18 uur 13. Opstelling Gent. Een beetje experimenteren, of toch een reactie op de niet al te scherpe prestatie van dit weekend? Vanhaezebrouck zet met Roef, Castro-Montes, Godeau, Kums, Tissoudali en Depoitre liefst zes nieuwe namen tussen de lijnen. Komt die fel vertekende ploeg opnieuw vlot tot scoren? . Opstelling Gent Een beetje experimenteren, of toch een reactie op de niet al te scherpe prestatie van dit weekend? Vanhaezebrouck zet met Roef, Castro-Montes, Godeau, Kums, Tissoudali en Depoitre liefst zes nieuwe namen tussen de lijnen. Komt die fel vertekende ploeg opnieuw vlot tot scoren?

18:12 vooraf, 18 uur 12.

18:04 vooraf, 18 uur 04. Opstelling Valerenga. Valerenga-coach Fagermo gaf aan niet meer te geloven in een ommekeer, maar wijzigt toch niet al te veel aan zijn opstelling van vorige week. Enkel doelman Haug en spits Holm zijn nieuw. U herkent wellicht nog Henrik Bjørdal, die enkele seizoenen geleden aan de zijde van zijn naamgenoot Johan bij Zulte Waregem aan het werk was. . Opstelling Valerenga Valerenga-coach Fagermo gaf aan niet meer te geloven in een ommekeer, maar wijzigt toch niet al te veel aan zijn opstelling van vorige week. Enkel doelman Haug en spits Holm zijn nieuw. U herkent wellicht nog Henrik Bjørdal, die enkele seizoenen geleden aan de zijde van zijn naamgenoot Johan bij Zulte Waregem aan het werk was.

18:03 vooraf, 18 uur 03.

17:57 vooraf, 17 uur 57. Valerenga verlegde na de 4-0 in de heenwedstrijd de focus naar Noorwegen. Met succes, al bood vierdeklasser Lyn weinig weerwerk in de Noorse beker. Het werd zondag ook al 4-0. Dan verging het Gent heel wat minder. Ondanks een erg vroeg doelpunt van Hanche Olsen, die vanavond zijn vaderland bezoekt, verloor het met 2-1 op het kunstgras van Sint-Truiden. . Valerenga verlegde na de 4-0 in de heenwedstrijd de focus naar Noorwegen. Met succes, al bood vierdeklasser Lyn weinig weerwerk in de Noorse beker. Het werd zondag ook al 4-0.

Dan verging het Gent heel wat minder. Ondanks een erg vroeg doelpunt van Hanche Olsen, die vanavond zijn vaderland bezoekt, verloor het met 2-1 op het kunstgras van Sint-Truiden.

21:54 vooraf, 21 uur 54. In het verleden is al gebleken dat op het hoogste niveau een 4-0 nooit een absolute garantie is om door te stoten. Hein Vanhaezebrouck. In het verleden is al gebleken dat op het hoogste niveau een 4-0 nooit een absolute garantie is om door te stoten. Hein Vanhaezebrouck

16:23 vooraf, 16 uur 23. Vergezelt Gent Anderlecht in de 3e voorronde? Vorige week wist Gent de heenwedstrijd comfortabel met 4-0 te winnen van het Noorse Valerenga. Doelpuntenmakers met dienst waren toen Bruno, Tissoudali, Odjidja en Malede. Tenzien de Noren donderdag nog voor een heuse stunt kunnen zorgen, mag Gent zich dus opmaken voor de 3e voorronde van de Conference League. De fase waarin ook Anderlecht aan zijn Europees avontuur begint. Na de 3e voorronde volgt uiteindelijk nog een play-offronde voordat de groepsfase echt begint.

Tenzij de Noren donderdag nog voor een heuse stunt kunnen zorgen, mag Gent zich dus opmaken voor de 3e voorronde van de Conference League. De fase waarin ook Anderlecht aan zijn Europees avontuur begint.

Na de 3e voorronde volgt uiteindelijk nog een play-offronde voordat de groepsfase echt begint.

Opstelling Vålerenga Fotball. Kjetil Haug, Christian Dahle Borchgrevink, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe, Tobias Christensen, Henrik Rørvik Bjørdal, Fredrik Jensen, Odin Thiago Holm, Osame Sahraoui, Seedy Jaa Opstelling Vålerenga Fotball Kjetil Haug, Christian Dahle Borchgrevink, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe, Tobias Christensen, Henrik Rørvik Bjørdal, Fredrik Jensen, Odin Thiago Holm, Osame Sahraoui, Seedy Jaa

Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Andreas Hanche-Olsen, Joseph Okumu, Bruno Godeau, Núrio, Alessio Castro-Montes, Vadis Odjidja Ofoe, Matisse Samoise, Sven Kums, Tarik Tissoudali, Laurent Depoitre Opstelling KAA Gent Davy Roef, Andreas Hanche-Olsen, Joseph Okumu, Bruno Godeau, Núrio, Alessio Castro-Montes, Vadis Odjidja Ofoe, Matisse Samoise, Sven Kums, Tarik Tissoudali, Laurent Depoitre