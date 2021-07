LIVE: Bruno brengt Gent al vroeg op voorsprong tegen Valerenga

Layouni heeft zich geblesseerd aan zijn knie en moet even naar de kant voor verzorging. Beide ploegen maken van de gelegenheid gebruik om een korte drinkpauze in te lassen.

eerste helft, minuut 19. Knieblessure bij Layouni. Layouni heeft zich geblesseerd aan zijn knie en moet even naar de kant voor verzorging. Beide ploegen maken van de gelegenheid gebruik om een korte drinkpauze in te lassen. .

Beide ploegen houden elkaar in evenwicht. Gent probeert wat op te schuiven, maar slaagt er voorlopig niet in om Valerenga in de problemen te brengen.

eerste helft, minuut 10. Beide ploegen houden elkaar in evenwicht. Gent probeert wat op te schuiven, maar slaagt er voorlopig niet in om Valerenga in de problemen te brengen. .

20:09

vooraf, 20 uur 09. Dramatische Europese campagne. Vorig seizoen moest Gent pas in september Europees aan de bak. In de derde voorronde van de Champions League schakelde het toen Rapid Wien uit, maar in de play-offs van het kampioenenbal bleek Dinamo Kiev te sterk. Gent kwam wel in het vangnet van de Europa League terecht, maar de poulefase werd een drama. De duels tegen Slovan Liberec, Hoffenheim en Rode Ster Belgrado leverden een pijnlijke 0 op 18 op. Gent scoorde zelfs amper 4 keer en incasseerde maar liefst 15 tegengoals. .