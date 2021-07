AA Gent maakt Europees een vliegende start tegen Noorse Valerenga

Valerenga bleek een hapklare brok voor AA Gent. Met een 4-0-overwinning in de heenwedstrijd staat het team van Hein Vanhaezebrouck al met anderhalf been in de derde voorronde van de Conference League.

71'

tweede helft, minuut 71. Bruno laat de 4-0 liggen. Bruno slaagt er vanaf de penaltystip niet in om Gent op een 4-0-voorsprong te brengen. Hij trapt de bal over het doel. De spits werd wel uit zijn concentratie gehaald door scheidsrechter Zebec. Die floot toen Bruno zijn aanloop nam voor zijn eerste poging, omdat een speler van Valerenga die verzorging nodig had nog niet van het veld was. .