LIVESTREAM: Gent staat voor zware klus, PAOK komt uit het niks op voorsprong

Gent strijdt dit voorjaar nog op drie fronten. Naast de Conference League spelen de Buffalo's medio april de finale van de Beker van België tegen RSC Anderlecht. En in de Jupiler Pro League knokken ze voor een plaats in de Champions' play-offs. Zondag speelt Gent de levensbelangrijke competitiewedstrijd tegen uitgerekend paars-wit, al wil Vanhaezebrouck daar nog niet aan denken.







"We bekijken het match per match. Het heeft geen zin om nu al te speculeren over welk elftal er tegen Anderlecht zal starten, want wie weet lopen we tegen PAOK enkele blessures op. Een Europese uitschakeling kan altijd, maar daar denken we nu niet aan. We stellen onze doelen voortdurend bij en Europees is dat momenteel een plaats in de kwartfinales."





De trainer van Gent hoopt de komende weken op de steun van het Gentse publiek. De West-Vlaming herinnert zich nog goed hoe de fans de Buffalo's in 2015 naar de titel stuwden en nadien naar overwintering in de Champions League. "In de Ghelamco Arena hing toen de beste sfeer van België, iedereen stond achter de ploeg. Ik hoop voor morgen en zondag tegen Anderlecht alvast op soortgelijke ambiance."