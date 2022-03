Slap AA Gent moet vol aan de bak na knullige nederlaag in Griekenland

Hein Vanhaezebrouck spaarde zijn kritiek niet na de ontgoochelende wedstrijd in Thessaloniki. "We hadden de volledige controle in het eerste kwartier, nadien was het in evenwicht. Alleen waren onze offensief bepalende spelers vandaag afwezig, ze waren niet goed genoeg", zegt de Gent-trainer.



"De details waren in ons nadeel, beslissende passes kwamen er niet uit. Uiteindelijk was dit een match die op 0-0 moest eindigen, dat doelpunt mag nooit vallen. Iedereen was ervoor verwittigd en dan deviëren we de bal nog in eigen doel... Je moet klaar zijn en die bal gewoon afblokken, Sven (Kums, red.) weet dat ook. Normaal staat Sven daar niet in de muur, maar ik heb al zo vaak aangehaald dat je daar geen owngoal mag maken. Je moet de bal vol raken en als je er klaar voor bent, dan raak je hem ook vol. Dit mag niet gebeuren."



"Ik had vooraf gezegd dat details het verschil zouden maken in ons duel met PAOK en we zijn op dit moment aan het verliezen op details. Het zal nu al moeilijk zijn, maar als we dat nog eens doen en weer offensief zo weinig brengen, dan is het een hopeloze zaak. Deze ploeg geeft weinig weg en staat stevig achterin. Het zal een heuse opdracht zijn."