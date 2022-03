LIVESTREAM: Dwingt AA Gent een goede uitgangspositie af bij het Griekse PAOK?

25' eerste helft, minuut 25. Ngadeu zat er toch met zijn vingertoppen bij, hier komt Gent toch vrij goed weg. Filip Joos. Ngadeu zat er toch met zijn vingertoppen bij, hier komt Gent toch vrij goed weg Filip Joos

21' eerste helft, minuut 21. Gent ontsnapt aan achterstand. Toch even alle hens aan dek in de Gentse zestien. Biseswar kan zich aan de achterlijn doorzetten en brengt de bal laag voor doel. Roef zit er nog net voldoende bij om een grote kans voor de thuisploeg te voorkomen. Bij PAOK claimen ze ook hands van Ngadeu. . Gent ontsnapt aan achterstand Toch even alle hens aan dek in de Gentse zestien. Biseswar kan zich aan de achterlijn doorzetten en brengt de bal laag voor doel. Roef zit er nog net voldoende bij om een grote kans voor de thuisploeg te voorkomen. Bij PAOK claimen ze ook hands van Ngadeu.

20' eerste helft, minuut 20. Gent ontsnapt aan de achterstand. Gent ontsnapt aan de achterstand

19' eerste helft, minuut 19. Afgeweken schot Douglas. PAOK kan zich even doorzetten na Gents balverlies. Douglas waagt zijn kans met een schot van buiten de zestien. Zijn poging wijkt af op Hanche-Olsen, PAOK houdt er een hoekschop aan over. Die levert niks op. . Afgeweken schot Douglas PAOK kan zich even doorzetten na Gents balverlies. Douglas waagt zijn kans met een schot van buiten de zestien. Zijn poging wijkt af op Hanche-Olsen, PAOK houdt er een hoekschop aan over. Die levert niks op.

18' eerste helft, minuut 18. Het zijn de hevigste PAOK-supporters die met hun gezangen voor sfeer zorgen in het Toumba stadion. Het is wachten tot het ook op het veld begint te knetteren. . Het zijn de hevigste PAOK-supporters die met hun gezangen voor sfeer zorgen in het Toumba stadion. Het is wachten tot het ook op het veld begint te knetteren.

16' eerste helft, minuut 16. Slap openingskwartier. Wie nu pas inschakelt, heeft nog niks gemist. Het openingskwartier leverde nog geen doelgevaar op. Gent is de dominante ploeg, maar Paschalakis op de proef stellen zat er nog niet in. . Slap openingskwartier Wie nu pas inschakelt, heeft nog niks gemist. Het openingskwartier leverde nog geen doelgevaar op. Gent is de dominante ploeg, maar Paschalakis op de proef stellen zat er nog niet in.

13' eerste helft, minuut 13. Lucescu vraagt aan zijn ploeg om de rust te bewaren, in het volle besef dat Gent hier de lakens uitdeelt. Filip Joos. Lucescu vraagt aan zijn ploeg om de rust te bewaren, in het volle besef dat Gent hier de lakens uitdeelt Filip Joos

7' eerste helft, minuut 7. Gent groeit in de wedstrijd. PAOK begon gretig aan de wedstrijd, maar intussen trekt Gent het laken toch steeds meer naar zich toe. Doelkansen blijven voorlopig wel uit. . Gent groeit in de wedstrijd PAOK begon gretig aan de wedstrijd, maar intussen trekt Gent het laken toch steeds meer naar zich toe. Doelkansen blijven voorlopig wel uit.

4' eerste helft, minuut 4. De eerste doelpoging van Gent stelt weinig voor. Een verre knal van Hjulsager gaat hoog over. . De eerste doelpoging van Gent stelt weinig voor. Een verre knal van Hjulsager gaat hoog over.

3' eerste helft, minuut 3. Vroeg geel voor Okumu. Okumu loopt wel erg snel tegen een gele kaart aan voor een overtreding op Douglas. Vanhaezebrouck is het duidelijk niet eens met de beslissing van de ref. . Vroeg geel voor Okumu Okumu loopt wel erg snel tegen een gele kaart aan voor een overtreding op Douglas. Vanhaezebrouck is het duidelijk niet eens met de beslissing van de ref.

3' Gele kaart voor Joseph Okumu van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 3 Joseph Okumu KAA Gent

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Het is bibberen in het Toumba stadion in Thessaloniki. Kan AA Gent er iets rapen? . Aftrap Het is bibberen in het Toumba stadion in Thessaloniki. Kan AA Gent er iets rapen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:40 vooraf, 18 uur 40. Na 30 jaar nog eens Europese kwartfinale? AA Gent kan voor het eerst sinds 1992 nog eens doorstoten naar de kwartfinales van een Europees toernooi. In de toenmalige UEFA Cup versperde Ajax Gent 30 jaar geleden de weg naar de halve finales, om uiteindelijk ook de beker te winnen. Sindsdien kon Gent Europees nog één keer echt schitteren met het bereiken van de 1/8e finales in de Champions League in het seizoen 2015-2016. Daarin botste het op Wolfsburg. . Na 30 jaar nog eens Europese kwartfinale? AA Gent kan voor het eerst sinds 1992 nog eens doorstoten naar de kwartfinales van een Europees toernooi. In de toenmalige UEFA Cup versperde Ajax Gent 30 jaar geleden de weg naar de halve finales, om uiteindelijk ook de beker te winnen.



Sindsdien kon Gent Europees nog één keer echt schitteren met het bereiken van de 1/8e finales in de Champions League in het seizoen 2015-2016. Daarin botste het op Wolfsburg.

18:38 vooraf, 18 uur 38. Tissoudali zou niet op de bank zitten als hij niet fit was, maar het is nog te vroeg om hem te laten starten. We willen geen risico's nemen. Het zou wel kunnen dat hij invalt. Hein Vanhaezebrouck. Tissoudali zou niet op de bank zitten als hij niet fit was, maar het is nog te vroeg om hem te laten starten. We willen geen risico's nemen. Het zou wel kunnen dat hij invalt Hein Vanhaezebrouck

18:11 vooraf, 18 uur 11. Allebei drukke agenda. Gent is nog op 3 fronten actief. Volgende maand speelt het de bekerfinale tegen Anderlecht, in de competitie is het nog in de running voor een plek in de Champions' Play-offs en ook Europees moet het als enige de Belgische eer hooghouden. Ook PAOK heeft naast het Europees parcours een goed gevulde agenda. De Grieken nemen het in de halve finales van de beker op tegen Olympiakos en strijden ook nog voor de titel in de Griekse play-offs. De kloof met Olympiakos bedraagt daarin wel al ruim 12 punten. . Allebei drukke agenda Gent is nog op 3 fronten actief. Volgende maand speelt het de bekerfinale tegen Anderlecht, in de competitie is het nog in de running voor een plek in de Champions' Play-offs en ook Europees moet het als enige de Belgische eer hooghouden.



Ook PAOK heeft naast het Europees parcours een goed gevulde agenda. De Grieken nemen het in de halve finales van de beker op tegen Olympiakos en strijden ook nog voor de titel in de Griekse play-offs. De kloof met Olympiakos bedraagt daarin wel al ruim 12 punten.

17:53 vooraf, 17 uur 53. Vlotte groepswinst voor Gent. AA Gent stootte als groepswinnaar overtuigend door naar de 1/8e finales van de Conference League. In een poule met Partizan Belgrado, Anorthosis Famagusta en Flora Tallinn pakte Gent 13 op 18. Enkel op bezoek bij Anorthosis en thuis tegen Partizan liet het punten liggen. PAOK Saloniki had meer moeite om de groepsfase te overleven. Kopenhagen bleek een maatje te groot, maar PAOK wist wel Slovan Bratislava en Lincoln FC achter zich te houden. Als tweede in zijn poule moest PAOK vorige maand vervolgens nog een tussenronde afwerken. Daarin verloor het de heenwedstrijd tegen Midtjylland en kon het in de terugwedstrijd op eigen veld pas na penalty's afstand nemen van de Deense ploeg. . Vlotte groepswinst voor Gent AA Gent stootte als groepswinnaar overtuigend door naar de 1/8e finales van de Conference League. In een poule met Partizan Belgrado, Anorthosis Famagusta en Flora Tallinn pakte Gent 13 op 18. Enkel op bezoek bij Anorthosis en thuis tegen Partizan liet het punten liggen.



PAOK Saloniki had meer moeite om de groepsfase te overleven. Kopenhagen bleek een maatje te groot, maar PAOK wist wel Slovan Bratislava en Lincoln FC achter zich te houden. Als tweede in zijn poule moest PAOK vorige maand vervolgens nog een tussenronde afwerken. Daarin verloor het de heenwedstrijd tegen Midtjylland en kon het in de terugwedstrijd op eigen veld pas na penalty's afstand nemen van de Deense ploeg.

17:51 vooraf, 17 uur 51. Gent start zonder Tissoudali. AA Gent moet het vanavond stellen zonder Roman Bezoes, afgelopen zondag nog de matchwinnaar tegen Zulte Waregem. De Oekraïner testte positief op corona en reisde niet mee naar Griekenland. Tissoudali is nog niet fit om aan de wedstrijd te beginnen, hij zit wel op de bank. Castro-Montes was geschorst tegen Zulte Waregem, maar keert nu terug in de basis. Ook Odjidja en Okumu nemen weer hun plaats in de startelf in. Torunarigha, Nurio en Malede verhuizen naar de bank. . Gent start zonder Tissoudali AA Gent moet het vanavond stellen zonder Roman Bezoes, afgelopen zondag nog de matchwinnaar tegen Zulte Waregem. De Oekraïner testte positief op corona en reisde niet mee naar Griekenland. Tissoudali is nog niet fit om aan de wedstrijd te beginnen, hij zit wel op de bank.



Castro-Montes was geschorst tegen Zulte Waregem, maar keert nu terug in de basis. Ook Odjidja en Okumu nemen weer hun plaats in de startelf in. Torunarigha, Nurio en Malede verhuizen naar de bank.

11:55 vooraf, 11 uur 55. Ik zie ons de Conference League niet winnen. Michel Louwagie (manager AA Gent). Ik zie ons de Conference League niet winnen. Michel Louwagie (manager AA Gent)

Opstelling PAOK Saloniki. Alexandros Paschalakis, Lefteris Lyratzis, Sverrir Ingi Ingason, José Ángel Crespo, Vieirinha, Andrija Živkovic, Theocharis Tsingaras, Douglas, Jasmin Kurtic, Diego Biseswar, Chuba Akpom Opstelling PAOK Saloniki Alexandros Paschalakis, Lefteris Lyratzis, Sverrir Ingi Ingason, José Ángel Crespo, Vieirinha, Andrija Živkovic, Theocharis Tsingaras, Douglas, Jasmin Kurtic, Diego Biseswar, Chuba Akpom

Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Joseph Okumu, Matisse Samoise, Julien De Sart, Sven Kums, Alessio Castro-Montes, Vadis Odjidja Ofoe, Laurent Depoitre, Andrew Hjulsager Opstelling KAA Gent Davy Roef, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Joseph Okumu, Matisse Samoise, Julien De Sart, Sven Kums, Alessio Castro-Montes, Vadis Odjidja Ofoe, Laurent Depoitre, Andrew Hjulsager