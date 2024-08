LIVE: Gent komt dichter bij de groepfase van de Conference League, combinaties lopen vlotter, grote kansen blijven uit

RUST: 0-0

Ondanks het betere begin, een nonchalant schot van Surdez en een bijna frommelgoal van Gandelman, mag Gent blij zijn dat het niet met een achterstand de rust in gaat. Zahid was de beste man in de eerste helft. Twee keer was de Noor heel dicht bij de 0-1-voorsprong. In zijn eerste poging vond hij de voet van Torunarigha, in zijn tweede waarbij hij naar een quasi leeg doel schoot, ging zijn schot hoog over. Een dubbele waarschuwing dus voor Gent, die duidelijk maakt dat de krappe bonus uit de heenwedstrijd maar een heel wankele verzekering is voor de groepsfase van de Conference League.