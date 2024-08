Toch geen formaliteit: dankzij ruime bonus uit heenwedstrijd mag Cercle naar 1e Europese groepsfase

EINDE: Cercle Brugge 1-4 Wisla Krakau

Het werd geen galamatch zoals ze het bij Cercle Brugge hadden gehoopt. Maar de klus is wel geklaard. Ook al werd het spannend na twee doelpunten die elkaar razendsnel opvolgden in de eerste helft. Cercle was van slag, Wisla was de betere ploeg. Bij de rust kwam een ander Cercle uit de kleedkamer. Ondanks de hernieuwde wilskracht, kreeg de thuisploeg toch nog een doelpunt om de oren van de ingevallen Gogol. Alles werd plots heel speelbaar voor Wisla, maar Cercle reageerde wel meteen via z'n invallers Denkey en Minda. Het was Minda die met een verschroeiende spurt Augusto op wegzette naar het doelpunt van de verlossing. In het absolute slot kreeg het wel nog een doelpunt te verduren en daardoor trekt Cercle Brugge toch wel een beetje met een wrang gevoel naar de groepsfase van de Conference League. Want mocht Warleson niet in doel staan, had het er wel misschien eens anders uitgezien.