LIVE (20.15 u): Kan KAA Gent op bezoek bij Partizan Belgrado achter gesloten deuren goede uitgangspositie veroveren?

Ex-Buffalo Bojan Jorgacevic blikt vooruit: "Denk en hoop dat Gent het zal halen"

Wat zijn de kansen van KAA Gent tegen Partizan Belgrado? Niemand beter dan Bojan Jorgacevic om die inschatting te maken. De ex-doelman van de Buffalo's, ondertussen 42 jaar en eigenaar van een eigen keepersschool in Servië, volgt het Belgische voetbal nog steeds op de voet.



Maar eerst overschouwt Jorgacevic het seizoen van Partizan tot dusver. "In Europa liep het nog niet zoals verhoopt", merkte hij. "Maar dat komt omdat de nieuwe trainer nog opzoek is naar zijn ideale elf. In de nationale competitie gaat het beter. Samen met Rode Ster verloren ze nog geen enkele wedstrijd en draaien ze dus opnieuw mee bovenaan, maar ze zijn nog maar enkele wedstrijden ver natuurlijk."



Jorgacevic ziet wel dat zijn landgenoten kwaliteit in elke linie lopen hebben.



"Doelman Jovanovic is een hele goeie en vooraan is het uitkijken naar het trio Severina en Saldanha. Maar voor Gent zal het toch vooral zaak zijn om zaak om het middenveld van Partizan in bedwang te houden, meer bepaald Ghayas Zahid en Israëlisch international Bibras Natcho. Zij zijn het brein binnenin het team. Zij geven aan, zorgen voor stabiliteit, behouden de balans, … Als Jovanevic in doel dan ook zijn dagje heeft, kunnen ze het Gent wel eens knap lastig maken."



Toch denkt Jorgacevic dat zijn ex-ploeg uit België het zal halen.

"Ik denk het niet alleen, ik hoop het ook. Ik ben nog steeds fan van de Buffalo’s, want ik beleefde er heel mooie jaren. Met de nieuwe coach en de nieuwkomer op het middenveld Matthias Delorge hebben ze twee goeie transfers gedaan. Delorge wist me echt al te bekoren, hij is echt ‘amazing’. Ook de jonge Fernandez-Pardo is een beloftevolle speler."



"Ik ben er van overtuigd dat ze in Belgrado een goede uitgangspositie zullen behalen, om het dan helemaal af te maken in de Planet Group arena. Met de steun van de Gentse fans komt het zeker goed."