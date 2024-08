Partizan Belgrado-KAA Gent achter gesloten deuren: "Jammer, maar onze focus moet op het veld liggen"

Nieuwkomers Ito en Varela

Wouter Vrancken heeft weer wat extra materiaal ter zijner beschikking gekregen. Nieuwkomers Ito en Varela zal hij als het moet durven in te zetten. "Fysiek kunnen ze nog stappen zetten, maar ze zijn zeker klaar om minuten te pakken en eventueel aan een wedstrijd te beginnen en dan zien we wel tot waar ze kunnen komen."



Atsuki Ito is een 26-jarige Japanse international, die op het middenveld acteert: "Ito voetbalt heel comfortabel, met heel veel overzicht."



Hélio Varela is een 22-jarige Kaapverdische international, die aanvallend op de linker- en rechterkant kan spelen. "Varela is een explosief type, die graag 1-tegen-1-situaties aangaat. We kunnen hun kwaliteiten zeker en vast gebruiken."