LIVESTREAM: De dwalende defensie van Gent maakt het zich onnodig moeilijk tegen Larne

KAA Gent beseft dat het belang in Larne groot is. Met een zege is de top 8 haalbaar en daardoor zou Gent rechtstreeks in de 1/8e finales belanden.



"Dat maakt een verschil in onze kalender uit", beseft de Gentse coach. "Enkele matchen minder, dat zou zeker geen nadeel zijn. Maar we hebben ons lot niet volledig in eigen handen."