Felbegeerde top 8 is binnen! Cercle Brugge mag ondanks draw tegen Basaksehir rechtstreeks naar 1/8e finales

Niemand die er op een kwartier van het einde nog in geloofde, maar Cercle Brugge heeft het alsnog geflikt. Dankzij een goal van Brunner en meevallende resultaten op andere velden behoudt de Vereniging zijn plekje in de top 8. Een straffe prestatie, waardoor Cercle een tussenronde mag overslaan en meteen in de 1/8e finales staat.

Daarna ging het goed op en af in Brugge. Ook de Turkse bezoekers van Basaksehir kwamen aan kansen, kort na het halfuur ontsnapte de thuisploeg toen Crespo van dichtbij in het zijnet vlamde.

Dat het de Bruggelingen menens was, bleek vanavond ook al na 5 minuten. Gary Magnée nam een volley heerlijk op de slof, maar zijn knal spatte uiteen op de paal.

Cercle Brugge had er al een knap Europees parcours opzitten en moest vandaag de kers op de taart zetten. Een plekje in de top 8 kon de Vereniging bijna niet meer ontglippen, toch?

In de competitie trof nieuwe coach Ferdinand Feldhofer een kleine puinhoop aan, maar in de Conference League kon de Oostenrijker voortbouwen op de erfenis van zijn voorganger.

Ook in een povere tweede helft ontsnapte Cercle Brugge nog een keertje, maar een kwartier voor affluiten was het dan toch prijs. Een vloeiende combinatie speelde de Brugse defensie te simpel uit verband, Piatek schoof eenvoudig binnen.

De gezichten stonden op onweer in Jan Breydel. Was de kans op top 8 gaan vliegen? Nee, want dankzij goeie resultaten op andere velden kon alles nog.

Eén goal volstond, en die goal kwam er ook. Uitgerekend Brunner - de man die nog geen enkele keer kon scoren voor Cercle - sloeg genadeloos (en verdiend) toe met een rake kopbal. Daarna verkwanselde het talent nog enkele opgelegde kansen op de 2-1, ei zo na strafte de meegekomen doelman van de Turken dat nog af in minuut 90+6'.

Maar Cercle hield stand en was wellicht nog nooit zo blij met een gelijkspel. Groen-zwart nestelt zich op plek 8 en mag een ronde overslaan. We zien de Bruggelingen pas terug in de 1/8e finales, wat zal dit deugd doen op Jan Breydel.