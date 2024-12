Cercle Brugge is klaar voor Basaksehir: "We hebben de kwaliteiten om van hun zwakheden te profiteren"

"We zitten in een positieve periode"

"Wij willen dat ticket voor de top 8 absoluut", speelt coach Ferdinand Feldhofer geen verstoppertje. "Ik ben blij dat ik met deze groep kan werken, want de spelers zijn gemotiveerd."



Feldhofer is nog maar een week trainer bij Cercle. "Ik probeer mijn ideeën zo snel mogelijk te introduceren, maar dat is niet simpel als je elke drie à vier dagen een match hebt en niet veel kan trainen. Toch probeer ik al zaken te introduceren. Ik denk dat we in een positieve periode zitten."



Wie op het veld staat tegen Basaksehir, gaf Feldhofer nog niet prijs. "We hebben een sterke basis gekozen die ons de winst kan bezorgen", stelde hij.





"Ik wil elke wedstrijd winnen en we zijn op de goede weg. Ik ben blij om hier te zijn en mijn ploeg is ook zeer gemotiveerd. Ik ben benieuwd wat de komende dagen en weken zullen brengen."