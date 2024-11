LIVE: Geraakt KAA Gent in tweede helft wel aan grote kansen op bezoek bij Lugano?

Zal de 6-0 bij Anderlecht een rol spelen? "Hopelijk een positieve"

AA Gent deed het met een 6 op 9 tot nu toe goed in de Conference League, maar de zware nederlaag bij Anderlecht zou wel eens stokken in de Europese wielen kunnen steken. Trainer Wouter Vrancken wil de bijna traumatische nederlaag omdraaien in iets positiefs.



"Ik hoop dat er nog altijd een beetje frustratie bij mijn spelers is en dat ze die kunnen omzetten in positieve energie voor de match tegen Lugano."



"We hebben geen speciaal gesprek gehad na die 6-0. Ik vind dat je dat resultaat moet meenemen. Het is een middel om er extra energie uit te halen."