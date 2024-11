LIVESTREAM: AA Gent heeft snel de controle terug tegen Omonia Nicosia na paar schrikmomentjes

Wie maakt de goals?

Om te winnen, moet je natuurlijk scoren. Laat dat nu een probleempje zijn bij AA Gent. In de afgelopen weken vinden de Buffalo's moeilijk het net, als we de 7-0 tegen Rochefort in de beker even vergeten.



In het begin van het seizoen was Omri Gandelman alomtegenwoordig met 4 goals in de competitie. De machine van de Israëliër is wat stilgevallen, want hij scoorde niet in de afgelopen maand.