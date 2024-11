LIVESTREAM (18.25u): AA Gent gaat met gewijzigd elftal op zoek naar meer punten tegen Omonia Nicosia

3 op 6 voor AA Gent

AA Gent heeft na 2 matchen 3 punten in de Conference League. Het begon met een logische nederlaag tegen Chelsea (4-2), gevolgd door een nipte zege tegen Molde (2-1). Daarmee staat het in de middenmoot.



Winnen is cruciaal tegen deze tegenstander, maar simpel wordt het niet. De Buffalo's hebben last van een vormdip. In de competitie kon het niet meer winnen sinds eind september.