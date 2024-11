Kijk om 18.45 uur naar KAA Gent-Omonia Nicosia, Cypriotische fans palmen stadscentrum in

Gent hunkert naar een referentiewedstrijd. In de Conference League treft het donderdagavond alvast het Cypriotische Omonia Nicosia. Kan de ploeg van Wouter Vrancken nog eens een deugddoende zege boeken? Volg het vanaf 18.45 uur op deze pagina met een livestream, luister naar Radio 1 of schakel in op KETNET of VRT CANVAS.