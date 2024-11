KAA Gent knokt zich naar felbevochten zege tegen Omonia Nicosia

AA Gent maakte andermaal een matige indruk. De rust ontbrak soms achterin en de match doodmaken lukte al helemaal niet. Toch heeft het al 6 op 9 in de Conference League en staat het stabiel in de top 24 na 3 van de 6 speeldagen.

Op het halfuur staat Omri Gandelman plots op. Als een duivel uit een doosje komt hij in de zestien en na een mooie controle werkt hij prima af. In de overige 60 minuten kon Omonia Nicosia niet meer gelijkmaken.

Het bleef 1-0 in Gent en zo springt het team van Wouter Vrancken naar de suptop in het klassement van de Conference League.

In de 2e helft schrok AA Gent bij een flitsende start van Omonia Nicosia. Alioum kwam in een kansrijke positie, maar zijn schot ging niet genoeg naar de hoek. Doelman Davy Roef moest geen wonderen verrichten.

Bij de thuisploeg was er een duidelijke rode draad in de reacties: een goeie eerste helft, minder na de rust, maar vooral de drie punten doen deugd.

"We konden vrij voetballen voor de rust en dat ging aardig", zag doelman Davy Roef. "Je weet dat er dan druk komt na de rust, maar we hielden goed stand. Met 6 op 9 staan we er goed voor."

"Hier hadden we inderdaad voor getekend", bevestigt Mathias Delorge. "Na de rust ging het moeizamer, maar 3 punten zorgen voor een positieve sfeer. Dat winnende gevoel kan nu weer in de kleedkamer komen."

"We hadden een paar matchen niet goed gespeeld en dus was het belangrijk om te winnen voor eigen volk", beseft doelpuntenmaker Gandelman Omri. "We willen doorstoten en dan moet je thuis winnen. Dit is goed voor de flow."

"Het resultaat staat er en dat is verdiend", sluit Wouter Vrancken af. "We zijn begonnen aan de Conference League met 6 punten, waar we op hoopten en van droomden. Nu moeten we dit doortrekken en meenemen naar de competitie."