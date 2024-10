LIVE: Cercle Brugge ontsnapt nog vlak voor de rust, maar Vikingur vindt in slotfase toch de 2-1

Vertimmerd Cercle

Cercle Brugge is niet op zijn sterkst afgereisd naar IJsland. Doelman Warleson, vleugelverdediger Gary Magnée en aanvaller Paris Brunner ontbreken door blessures.



Warleson is minstens tot het einde van het jaar out met een knieblessure, Magnée kreeg een trap op zijn slaap tegen Dender en wordt komend weekend weer op het veld verwacht. En Brunner staat een tiental dagen aan de kant met een voetblessure.



Daarnaast werden Ibrahim Diakié, Christiaan Ravych, Hannes Van der Bruggen en Alan Minda niet opgenomen in de selectie, met het oog op de JPL-match van zondag tegen Union.





Verdedigers Edgaras Utkus en Flavio Nazinho keren terug uit blessure, maar worden tegen Vikingur ook nog gespaard. De groen-zwarte defensie is helemaal onthoofd in IJsland, want met verdediger Emmanuel Kakou en middenvelder Erick Nunes zijn nog twee defensief ingestelde spelers niet-speelgerechtigd.



Ook nieuwe doelman Eloy Room behoort niet tot de Europese selectie, maar reisde wel mee naar IJsland om zo verder te integreren in de groep.