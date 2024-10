LIVE (16.30 uur) - Cercle Brugge rekent op invallers en goaltjesdief Denkey in IJsland

Muslic: "Op elan doorgaan"

Cercle Brugge heeft het moeilijk in de eigen competitie, maar coach Miron Muslic heeft vertrouwen in de Europese opdracht. "We hebben een geweldige start gemaakt in de groepsfase", klinkt het. "We willen op dat elan doorgaan."



"Vikingur is een fysiek sterke tegenstander, die goed georganiseerd is. Maar we geloven dat we zelf genoeg kwaliteiten hebben om hen in de problemen te brengen en de wedstrijd te winnen."