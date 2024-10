Kijk donderdag naar KAA Gent in de Conference League: "Molde is te vergelijken met Union"

Wat kan beter bij Gent?

Hoe tevreden is Wouter Vrancken over het huidige spel van KAA Gent?



"Er moet nog minder balverlies zijn, we moeten meer en agressiever druk zetten", vindt Vrancken. "De wil en de energie is er wel. Dat moet nu ook naar de wedstrijden vertaald worden."



"Tegen Chelsea was het, ondanks het resultaat, best wel goed. Dat moet vertrouwen geven. Het lef dat we tegen Chelsea getoond hebben, moeten we ook tegen Molde tonen. Alleen met 3 punten kunnen we morgen tevreden zijn."