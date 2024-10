LIVE: Kan KAA Gent voor een stunt zorgen op bezoek bij Chelsea?

Vrancken staat met geloof in Londen

"Het is niet dat de match een algemeen gespreksonderwerp is. We zijn er ook niet al dagen of weken mee bezig, door ons drukke programma", lacht Wouter Vrancken daags voor de clash tegen het grote Chelsea.





Is de Londense club de grootste die hij ooit trof als speler en trainer? "Dit is de allergrootste", knikt Vrancken. "Zeker op het niveau dat Chelsea nu zit. Ze laten dit seizoen zien hoe sterk die kern is. Ook de coach wil aanvallen en ze tonen hun gretigheid. Ze zijn gewoon top."





"Het heeft geen zin om ons te vergelijken met Chelsea. Wij proberen onze eigen stapjes te zetten. Dit geeft ons extra motivatie en drive. Al moet je wel geloven dat je hier kunt stunten. We zullen ons hoofd ervoor leggen."





Toch wil Vrancken Gent niet naar de slachtbank laten leiden. "We moeten durf tonen, want wie schrik heeft, krijgt slaag. De wedstrijd zal wel uitwijzen of dat makkelijk wordt of niet."





"Ik ben tevreden als we ons van onze beste kant hebben getoond. Dat we als groep hebben aangevallen en verdedigd. We willen ons presenteren als team mét geloof."