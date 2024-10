LIVE Conference League (18.45 uur): Cercle Brugge snijdt eerste Europese groepsfase aan met thuismatch tegen Sankt Gallen

Muslic popelt om te beginnen

Voor Cercle wordt het de eerste Europese match sinds 1996, toen het in de achtste finales van de Beker voor bekerwinnaars zijn laatste internationale duel speelde.





En dus kijkt de hele club uit naar de eerste match in de Conference League.





"Eindelijk, we zijn er", lacht trainer Miron Muslic op de persconferentie. "We hebben hier vele maanden naartoe geleefd en van gedroomd."





"Ik herinner me de wedstrijd tegen Gent, vlak voor de play-offs vorig jaar. We wonnen met 1-2 en geloofden daarna dat we ons konden plaatsen voor Europa. We zijn beloond voor ons harde werk, nu moeten we ervan proberen te genieten."





Muslic ziet in tegenstander Sankt-Gallen een ploeg die gelijkaardig is aan zijn eigen elftal. "Het is een atletische ploeg, die heel direct en verticaal kan voetballen. Ze kunnen met druk omgaan, maar die evengoed zelf opvoeren. Ik verwacht een intense wedstrijd. Beide teams hebben evenveel kans op de zege", aldus de T1.