Strijdvaardig Cercle Brugge komt goaltje te kort voor verlengingen en is Europees uitgeteld

Wat zonde van die miserabele heenmatch. Cercle Brugge is er net niet in geslaagd om een scheve situatie helemaal om te draaien. Het vond nochtans een snelle goal van de hoop en scoorde meteen na rust ook een tweede treffer. Alleen viel de cruciale derde niet. Einde van het Europese avontuur van de Vereniging.

De Vereniging zat duidelijk nog niet met zijn hoofd in het weekend en charmeerde meteen met een explosief begin tegen Białystok. Waar het enkele maanden geleden nog een B-ploeg het veld instuurde in IJsland, ging het nu – terwijl het eigenlijk al uitgeteld leek – meer dan ooit voor die Europese glorie.

Het geloof in een mirakelscenario groeide meteen exponentieel in het Jan Breydelstadion. Zou het toch nog kunnen? Cercle ging alvast door op zijn elan, was de volledige eerste helft baas over de bal, maar ondanks enkele mooie kansen en een penaltyclaim bleef de tweede goal uit.



Voorlopig, toch.



Want de tweede helft begon zoals de eerste geëindigd was: met totale controle van een veel sterker Cercle Brugge. En ook na de rust zou die offensieve overgave beloond worden. Deze keer duwde Felipe Augusto een kopballetje van zijn spitsenbroertje Somers in de korte hoek binnen.



En zo stond Cercle plots op een doelpunt van onverhoopte verlengingen.