Cercle Brugge blijft strijdvaardig voor Europese return: "We gaan de uitdaging aan"

Polen op hun hoede

Adrian Siemieniec, de coach van Jagiellonia Bialystok, bleef woensdag, een dag voor de terugwedstrijd in de achtste finales van de Conference League, erg op zijn hoede voor tegenstander Cercle Brugge. De coach van de Poolse landskampioen erkende dat het spel tijdens het heenduel vorige week goed op en neer ging. "Wij hebben onze momenten beter benut", gaf hij aan.



Siemieniec benadrukte dat de ontmoeting nog niet beslist is. "Er zijn nog 90 minuten te spelen en daarin kan nog veel gebeuren. We mogen niet euforisch zijn. Natuurlijk staan we er goed voor, maar we zijn nog maar halverwege. Het is nog niet voorbij. We mogen even niet meer denken aan het resultaat van vorige week. Dat is mentaal niet makkelijk voor de jongens."



"Maar het is heel belangrijk dat we gefocust blijven tot het laatste moment. Ik verwacht zeker geen makkelijke wedstrijd morgen, maar we willen wel winnen. Dat is ons doel morgen. We willen verder gaan in deze competitie en ons op een mooie manier kwalificeren. Mijn spelers moeten opnieuw het beste uit zichzelf halen", eindigde hij.