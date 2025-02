KAA Gent neemt in schoonheid afscheid van Europa met late stuntzege bij Real Betis

Een straffe zege én wat extra punten voor de Belgische coëfficiënt. KAA Gent heeft zijn Europees afscheid toch nog wat kleur gegeven door te winnen op bezoek bij Real Betis. Archie Brown zorgde in de slotminuten voor de gevleide overwinning in Spanje.

Geen mirakel, wél een onverwachte opsteker voor KAA Gent.



Tegen Real Betis werd het eerst nog met de neus op de feiten gedrukt. Een schande is dat zeker niet, maar de Spanjaarden waren intrinsiek gewoon opnieuw beter dan de Buffalo's in de beginfase.

Vooral wanneer de flitsende flanken, Antony en Ezzalzouli, aan de bal kwamen, gingen alle alarmbellen af. Het kraakte en piepte overal bij de Buffalo's, die ook niet met hun sterkste ploeg aantraden. Maar dankzij een drietal uitstekende reddingen van Davy Roef bleef het toch nog kunstmatig in leven tot de rust.

Een schampschot van Ito was het enige wapenfeit van de Buffalo's zelf, al charmeerden Sonko en basisdebutant De Meyer wel met hun jeugdig enthousiasme. De ene met zeldzame sprankels, de andere met zijn onvermoeibare inzet.

Toch vreesde iedereen bij de rust hetzelfde scenario als vorige week. Toen implodeerden de Buffalo's volledig na de pauze.

Maar ook na de rust kon Betis niet verstoppen dat het in Spanje niet als een grote scoringsmachine wordt gezien. Vooral Barcelona-huurling Roque brieste de bal te vaak onbesuisd naast. En of het nu frustratie was of niet: diezelfde Roque ging in het slot even achteloos als zijn afwerking op de enkel van Brown staan: rood.

Haast meteen na de uitsluiting van de spits nam Brown zoete revanche. Uit het niets knalde hij de 0-1 in het dak van het doel. En zo sluit Gent zijn Europese campagne - die het vooral in de League Phase vermorste - toch nog in schoonheid af.