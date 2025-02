LIVE - Gent doet Real Betis bibberen in de beginfase, maar vergeet het (voorlopig) af te maken

KAA Gent - Real Betis

KAA Gent staat de komende weken voor een bijzonder zwaar programma, met rode lantaarn Beerschot als tussendoortje in de dubbele confrontatie met Betis, maar nadien achtereenvolgens Genk, Club, Antwerp en Kortrijk in de competitie, waarin de Gentenaars in een bitse strijd verwikkeld zijn voor een stek in de top zes.



"De eerste match is altijd de belangrijkste en dat is nu die van morgen. Maar het klopt dat de competitie ook zeer belangrijk is en dus kunnen we geen enkele wedstrijd laten schieten", beseft Matisse Samoise.