LIVE - Boeken toe? Real Betis bewijst wet van de sterkste en zet Gent op dubbele achterstand

Ups en downs

Betis werd vorig seizoen 7 in La Liga en is momenteel de nummer 11 in Spanje. Interim-coach Danijel Milicevic is op zijn hoede voor de Andalusiërs.



"Een typisch Spaanse ploeg", weet hij. "Individueel zijn ze heel sterk. Vooral in La Liga hebben ze dit seizoen al mooie dingen laten zien."



In Europa hebben ze - net als wij - ups en downs gekend waardoor ook zij in de tussenronde terechtkwamen. Met Pellegrini zit er een ervaren coach, die al heel wat gewonnen heeft, net als zijn spelers."