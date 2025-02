KAA Gent maakt Belgische rampavond compleet en gaat zwaar onderuit tegen Real Betis

Het was niet de avond van de Belgische clubs in Europa. Na Union en Anderlecht ging ook KAA Gent stevig onderuit tegen Real Betis. Voor rust hielden de Buffalo's nog gelijke tred, maar in de tweede helft incasseerden ze drie treffers. 0-3 ... Volgende week wacht een citytrip naar Spanje.

Zo lag Gent - dat in de eerste helft verrassend weinig in gevaar kwam - in de tegenaanval zelf enkele keren verraderlijk op de loer. Een hoopvolle situatie, zeker wanneer Gudjohnsen na een goede countercombinatie van de thuisploeg ook de 1-0 nog leek te scoren voor de pauze, maar de lijnrechter wuifde de euforie weg met zijn vlag.

Davy Roef: "In de tweede helft hebben we te weinig de bal in de ploeg kunnen houden. Vanaf het moment dat zij de 0-1 scoorden, trokken ze ook wat naar achteren en konden ze op de counter spelen, wat ze goed kunnen. 0-3 is dus een harde uitslag, vooral als we de eerste 20 minuten bekijken. Daar deden we het heel goed en waren we misschien zelfs de betere, ook qua balbezit." "Maar dan tonen ze hun kwaliteiten en schakelen ze een niveautje hoger. Als je kijkt naar de namen die daar spelen, weet je dat je 100% moet zijn, of zelfs beter. Dat waren we helaas niet, en dan weet je dat het moeilijk gaat worden." "De kwalificatie wordt heel moeilijk nu, maar we gaan er alles aan doen om een goede wedstrijd te spelen en ons nog te tonen, zodat we niet met een zware nederlaag over twee matchen naar huis gaan."

Sven Kums: "Ik denk dat de eerste 20 minuten best goed waren, we hadden wel wat kansen. Daarna kwamen zij beter in de wedstrijd, hadden ze meer controle en zag je dat ze veel technische kwaliteiten hebben. We hadden het dan wel moeilijker, maar hebben goed standgehouden tot aan de rust. Een verdiend gelijkspel aan de rust, alleen kwamen we heel slecht uit de kleedkamer. De individuele fouten hebben we uiteindelijk cash betaald."

"Ze waren de eerste 10 minuten van de tweede helft compleet baas. Ik denk dat we dingen deden die we niet moesten doen. Momenten die wij hadden moeten afstraffen, hebben we niet benut. Dat hebben zij beter gedaan. Nu eerst nog een belangrijke wedstrijd dit weekend, dan zien we wel. Maar iedereen heeft eergevoel en we willen elke wedstrijd proberen te winnen. Het zal ook een mooie ervaring zijn."