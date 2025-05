LIVESTREAM (20.35 uur): Fiorentina wil naar 3e finale op rij, zetten Italianen goeie eerste stap tegen Betis?

Net als in 2023 en 2024 wil Fiorentina deel uitmaken van de eindstrijd in de Conference League. De Italianen moeten zich dan wel een weg voorbij KAA Gent-killer Real Betis banen. Zet Fiorentina vanavond een goeie eerste stap in het Estadio Benito Villamarín? Bekijk de wedstrijd vanaf 20.35 uur op VRT Canvas of op deze pagina.