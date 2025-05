Chelsea walst over het Zweedse Djurgardens en maakt terugwedstrijd zo goed als overbodig

Chelsea blijft zijn favorietenrol met verve inlossen in de Conference League. The Blues wonnen hun heenmatch in de halve finale met ruime cijfers van het Zweedse Djurgardens. Kort na het uur stond de 0-4 al op het bord, maar even later kon de thuisploeg nog milderen. Toch lijkt de strijd nu al (zo goed als) gestreden.

Zouden ze bij Chelsea al hun vliegticketjes richting Wroclaw aan het boeken zijn? Daar staat op 28 mei de finale van de Conference League gepland.



The Blues stomen al het hele jaar door die competitie en ondervonden ook in de heenwedstrijd van de halve finale niet veel moeite. Na 12 minuten had Jadon Sancho de ban al gebroken, Madueke maakte er vlak voor rust 0-2 van.



En dan ging het even snel in Zweden. In minuut 59 tekende Jackson voor de 0-3, 6 minuten later vergrootte diezelfde Jackson de Londense voorsprong naar 0-4 en nog eens 3 minuten later mocht ook het thuispubliek van Djurgardens vieren.



Maar meer dan een eerredder zal de 1-4 wellicht niet zijn in de totaalscore. Chelsea mag het volgende week thuis afmaken.