Young Boys wipt Galatasaray: geen Champions League voor Dries Mertens en Michy Batshuayi

Galatasaray is er niet in geslaagd om zijn achterstand uit de heenmatch goed te maken tegen Young Boys. Michy Batshuayi werd een kwartier voor tijd afgelost door Dries Mertens, maar beide Belgen grijpen dus naast het kampioenenbal. Young Boys won ook de return in Turkije en zit wel bij de feestvarkens.

Michy Batshuayi had vorige week in Bern geschitterd met 2 goals als invaller. In de tweede ontmoeting met de Zwitsers werd hij beloond met een basisplek, maar Batshuayi kon geen potten breken.



Een kwartier voor tijd was Dries Mertens zijn vervanger, maar ook Mertens kon het tij niet meer keren voor een pover Galatasaray.

De 3-2-nederlaag uit de heenmatch goedmaken zat er niet in, de kwalificatie voor BSC Young Boys kan je zeker niet onverdiend noemen.

In Turkije hadden de Zwitsers ook de beste kansen, maar 2 goals werden afgekeurd en een bal eindigde tegen de paal.

Net toen de thuisploeg zich leek klaar te stomen voor een slotoffensief, gesteund door de hevige thuisaanhang, sloegen de bezoekers genadeloos toe.

Alan Virginius doofde het Turkse vuur op de counter, al gingen de poppen nog geregeld aan het dansen.

0-1: Young Boys mag meedoen met de grote jongens, net als Red Bull Salzburg en Sparta Praag. Galatasaray moet met Dinamo Kiev en Malmö naar de Europa League.