PSG maakt tegen Stuttgart snel korte metten met suggesties salonremise

77' - Own goal - Willian Pacho (1 - 4)

Heel wat supporters van Club Brugge hielden de wedstrijd tussen Stuttgart en PSG met argusogen in de gaten, want bij een gelijkspel zouden beide teams zich bij de beste 24 scharen. Die suggesties waren onterecht, want na een kwartier stond PSG al op 0-2. Onder meer door 3 goals van Ousmane Dembélé werd het uiteindelijk 1-4.