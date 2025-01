Club Brugge vloekt stevig mee: Manchester City dondert abrupt uit de top 24 na herrijzenis van PSG in kraker

wo 22 januari 2025 22:55

Paris Saint-Germain einde 4 - 2 Manchester City 10' - Geel - Rúben Dias 23' - Geel - Nuno Mendes 22:05 - Verv. Savinho door Jack Grealish 50' - Doelpunt - Jack Grealish (0 - 1) 53' - Doelpunt - Erling Haaland (0 - 2) 56' - Doelpunt - Ousmane Dembélé (1 - 2) 60' - Doelpunt - Bradley Barcola (2 - 2) 61' - Verv. Désiré Doué door Gonçalo Ramos 61' - Verv. Fabián Ruiz door Warren Zaïre-Emery 70' - Verv. Mateo Kovacic door Ilkay Gündogan 70' - Verv. Kevin De Bruyne door James McAtee 78' - Verv. Matheus Nunes door John Stones 78' - Doelpunt - João Neves (3 - 2) 81' - Verv. Bradley Barcola door Lucas Hernandez 90+3' - Doelpunt - Gonçalo Ramos (4 - 2) UEFA Champions League - speeldag 7 - 22/01/25 - 21:01 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Jack Grealish na 50', 0 - 1 50' Jack Grealish 0 - 1 Jack Grealish 50' goal door Erling Haaland na 53', 0 - 2 53' Erling Haaland 0 - 2 Erling Haaland 53' goal door Ousmane Dembélé na 56', 1 - 2 56' Ousmane Dembélé 56' Ousmane Dembélé 1 - 2 goal door Bradley Barcola na 60', 2 - 2 60' Bradley Barcola 60' Bradley Barcola 2 - 2 goal door João Neves na 78', 3 - 2 78' João Neves 78' João Neves 3 - 2 goal door Gonçalo Ramos na 90+3', 4 - 2 90+3' Gonçalo Ramos 90+3' Gonçalo Ramos 4 - 2

Een kraker die ook in Brugge heel wat emoties heeft losgeweekt. Manchester City heeft in Parijs een dubbele voorsprong uit handen gegeven. In een spektakelrijke tweede helft ging PSG op en over zijn tegenstander, die zo uit de top 24 dondert. Wat op zijn beurt betekent dat City vol aan de bak moet tegen Club volgende week.



O, wat kwamen ze goed weg. Manchester City mocht na - een knieschijf - buitenspel bij Hakimi en momentjes latje-trap blij zijn met een brilscore aan de rust.

Want de ploeg van Pep Guardiola werd onder druk gezet tegen PSG, dat op zijn beurt met zijn rug tegen de muur stond in de Champions League. Tot twee frommelmomenten er anders over beslisten.

Kort na de pauze strafte zowel Grealish als Haaland weinig doortastend verdedigen af. Kevin De Bruyne en co. wisten toen dat hun avontuur in het kampioenenbal plots wat rooskleuriger oogde.

Bij die stand kon PSG - dat 7 punten telde - niet meer over Club Brugge. De hoop zou bij de meeste ploegen in de schoenen zakken, maar daar had Ousmane Dembélé geen oren naar. Samen met wervelwind Barcola zette hij in vier dolle minuten de scheve situatie recht.

Eerst duwde Dembélé beheerst in doel. Daarna bleef zijn collega alert op een nieuwe pegel op de lat. Manchester City kraakte en plooide.

Zeker toen Joao Neves moederziel alleen werd gelaten aan de tweede paal en met een snoekduik zowaar een verrijzenis vervolledigde. Ramos duwde het mes nog wat dieper in de wond met een late treffer.