LIVE: Sluw Juventus laat de bal constant rondgaan, maar speelt niets klaar tegen blok van Club

Puntje volstaat?

Club Brugge heeft alles eigenlijk nog in eigen handen in de Champions League, maar met de laatste twee matchen tegen Juventus en Manchester City heeft het toch nog een loodzwaar slotstuk voor de boeg.



Om zeker te zijn moet Club best nog een punt pakken om zich te kwalificeren. "Maar rekenen doen we niet. Neen, we kijken niet naar het klassement", vertelt Jashari.



"Vooraf dachten we dat 10 punten genoeg zouden zijn, maar nu hoeven we niet meer te rekenen. Het draait om presteren. Met nog twee wedstrijden te gaan, moeten we telkens voluit gaan. Dan zien we wel waar we eindigen."