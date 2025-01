Pot voetbal die het woord knotsgek waard is: Barcelona flikt comeback in match met 9 (soms bizarre) goals

68' - Own goal - Ronald Araújo (4 - 2)

Niemand in het Estadio da Luz had dit wedstrijdverloop kunnen voorspellen. Barcelona heeft er een doldwaze match met 9 goals alsnog gewonnen. Een snelle hattrick, pijnlijke botsing, gekke goal, eigen doelpunten en een mini-remontada: het zat allemaal in 90 minuten voetbal om niet snel te vergeten.