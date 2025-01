Charles De Ketelaere schiet zich met goal én assist in Belgische geschiedenisboeken op het kampioenenbal

Geen match op het kampioenenbal zonder Charles De Ketelaere in de spotlights. De Belg heeft opnieuw zijn naam op het scorebord gezet bij Atalanta. Als volleerde spits bleef hij goed alert en tikte hij tegen Sturm Graz de geruststellende 3-0 in doel. Later schilderde hij een assist op het hoofd van Lookman: goed voor zijn 9e goalbijdrage in 7 matchen. Een record.

Charles De Ketelaere en de Champions League: dit seizoen een meer dan geslaagd huwelijk.

In de League Phase was de Belgische aanvaller al geregeld de uitblinker van Atalanta. Ook vanavond droeg hij zijn steentje bij in een ruime zege tegen Sturm Graz.

Eerst zag onze landgenoot zijn 2-0 nog (terecht) afgekeurd voor buitenspel, maar net na het uur was het wel raak. Hij bleef alert op een hoekschop en prikte de derde Italiaanse goal in doel.

De honger was nog niet gestild. In het slot schilderde hij een knappe voorzet op het hoofd van Lookman. Zijn 9e goal of assist in 7 wedstrijden op het kampioenenbal.

Zo is De Ketelaere een record rijker: hij klopt ene Kevin De Bruyne, die twee seizoenen geleden 6 goals en 2 assists - en dus 8 bijdrages - op zijn naam zette.

Met de forfaitscore op het bord kon Atalanta niet veel later opgelucht ademhalen. Met 14 punten is het zeker van voetbal op het hoogste niveau in de knock-outfase.