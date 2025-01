Club kan zich (wel) optrekken aan Arsenal: Gunners duwen Dinamo Zagreb verder weg na gemakkelijke zege

In een avond waar de Champions League één grote chaos was, zorgde Arsenal toch voor een zeldzame houvast. Na een minuut knalde Declan Rice de Engelsen al op weg naar een relatief gemakkelijke zege tegen Dinamo Zagreb, in zijn 100e wedstrijd zorgde invaller Leandro Trossard uiteindelijk ook nog voor de beslissende assist. En dat is goed nieuws voor Club Brugge, dat de Kroaten achter zich houdt.