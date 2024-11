AC Milan schudt de hekkensluiter van zich af dankzij vroeg kerstcadeau

Slovan Bratislava blijft na 5 speeldagen in de League Phase puntenloos als rode lantaarn achter. Tegen AC Milan geloofde het thuispubliek eventjes in een stunt, maar de bezoekers raapten toch nog de volle buit op, onder meer dankzij een geschenkje.

0 punten, 2 goals gescoord, 15 doelpunten geïncasseerd.

Slovan Bratislava is een van de kneusjes in deze League Phase en ook tegen AC Milan zijn de Slovaken er dus niet in geslaagd om hun blazoen wat op te poetsen.

Halfweg stond het nog 1-1: Barseghyan had de 0-1 van Pulisic snel uitgewist. Bij Milan moest invaller Rafael Leão mee de bakens verzetten en dat deed de Portugees.

Fofana was de aangever met een puntgave doorsteekpass, Leao stiftte de 1-2 binnen. 3 minuten later was het boeken toe: Abraham pakte een vreselijke terugspeelbal dankbaar uit.

De late 2-3 van Marcelli – een loeiharde streep – mocht gezien worden, maar leverde geen punt op.

Milan komt op 9 punten en rukt voorlopig op.