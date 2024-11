Ongelooflijke remontada in Eindhoven: PSV draait in extra tijd nog dubbele achterstand om in winst tegen Sjachtar

Een avond die ze in Eindhoven niet snel zullen vergeten. PSV leek - na een foutje van Matteo Dams - op weg naar een zure nederlaag tegen Sjachtar, maar in het slot kregen de Nederlandse fans een serieuze plottwist voorgeschoteld. Tussen minuut 87 en 90+5 ging het nog van 0-2 naar 3-2.

Wie had dit nog zien aankomen? In minuut 86 keek PSV tegen een dubbele achterstand aan, 10 minuten later zag de wereld er plots helemaal anders uit in het Philips Stadion.



De Eindhovenaren profiteerden in het slot optimaal van een Oekraïense rode kaart. Een vrije trap van Mailk Tillman hobbelde na een kleine deviatie in doel, amper 3 minuten later sloeg de Amerikaan nog eens toe. Doelman Riznyk was kansloos op een heerlijke schicht in minuut 90.