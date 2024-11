LIVE: Bal van de lijn! Courtois en jonge Raul Asencio behoeden Real Madrid voor vroege tik op Anfield

Vorig jaar 7 goals

De meest memorabele ontmoeting tussen Liverpool en Real Madrid in de recente geschiedenis is de Champions League-finale van 2018. Geblunder van doelman Karius leverde de Madrilenen toen de Beker met de Grote Oren op.



Sindsdien keken de huidige leider in de Premier League en de titelverdediger in de Champions League elkaar al meerdere keren in de ogen.



In het voorjaar van 2023 was de Koninklijke voor het laatst op bezoek op Anfield. Liverpool had na een kwartier al een dubbele bonus beet dankzij Nuñez en Salah, maar Vinicius (2x), Militao en Benzema (2x) zorgden voor een spectaculaire ommekeer: 2-5. Spoelen de Reds die nare herinnering vandaag door?